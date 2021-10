Morata lavora con preparatore atletico, possibile rientro contro Inter? − Sky

Morata lavora per ridurre i tempi del suo recupero e rientrare già contro l’Inter. Come riporta Paolo Aghemo, inviato alla Continassa per Sky Sport, l’attaccante spagnolo oggi si è allenatore con un preparatore atletico in uno dei campi del Training Center

RECUPERO − Alvaro Morata sta recuperando dall’infortunio rimediato contro la Sampdoria. Come riporta Paolo Aghemo di Sky Sport, l’attaccante spagnolo oggi si è allenato con un preparatore atletico in uno dei quattro campi del Training Center alla Continassa. L’ex giocatore dell’Atletico Madrid ha fatto un buon lavoro personalizzato. Al contempo, il resto della Juventus ha disputato un’amichevole contro l’Alessandria, vincendo per 2-1. Massimiliano Allegri spera di recuperare Morata per la sfida contro l’Inter il prossimo 24 ottobre a San Siro.