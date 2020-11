Morata: “Juventus, questa Ã¨ la strada giusta! Oggi io giocatore completo”

Morata: “Juventus, questa è la strada giusta! Oggi io giocatore completo”

Morata, ancora decisivo ieri in Champions League, dopo la partita su “Sky Sport” ha esaltato il nuovo gioco della squadra, adesso a detta sua migliorato. Poi il calciatore si è soffermato parlando della sua maturazione.

INTER AVVISATA – Morata si dice felice per il momento che sta vivendo, il ritorno alla Juventus e la squadra in crescita: «Stiamo bene, abbiamo ritrovato la strada per la vittoria ed è importante per una squadra che ha cambiato tanto. Sì, quando nella vita si fa un percorso si imparano cose nuove, lo dissi appena arrivato che mi sentivo un giocatore più completo. Gli anni passano, non ho più 20 anni. È stato importante ritrovare la vittoria dopo un periodo così così. Abbiamo ancora tanto margine di miglioramento. Del mister non mi ha colpito nulla, nel senso che conoscevo già la persona che è avendoci giocato insieme. E come giocava, allena».