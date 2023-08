Morata, Inter e mercato allontanati. Ecco la risposta sul campo

Alvaro Morata ha risposto sul campo dopo diverse settimane di voci intorno a lui su una possibile partenza dall’Atletico Madrid. L’Inter era sull’attaccante, oggi protagonista in Liga.

RITORNO – Un ritorno in grande stile per Alvaro Morata, che scaccia i fantasmi della cessione in estate. L’Inter era sulle tracce dello spagnolo per sostituire Romelu Lukaku, ha poi abbandonato la pista per la richiesta di 21 milioni di euro dell’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone sta oggi facendo l’esordio stagionale in campionato contro il Granada, a fine primo tempo è in vantaggio con il risultato di 1-0. Al minuto 49 proprio Alvaro Morata ha colpito da due passi dalla linea di porta. Il segnale è forte e chiaro sia all’Atletico Madrid che alle società che lo hanno seguito.