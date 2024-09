Morata: «L’Inter? Dobbiamo cambiare, non so come. Per forza!»

La notte di San Siro non è andata nel migliore dei modi per il Milan, sconfitto per 3-1 dal Liverpool. Alvaro Morata ne ha parlato ricordando l’impegno con l’Inter su Sky Sport.

CRISI – Non si sa se si può parlare effettivamente di crisi o meno, ma il momento del Milan è buio. La sconfitta con il Liverpool, l’infortunio di Mike Maignan e i fischi di San Siro hanno peggiorato la situazione. Alvaro Morata ha cercato di ricoprire il ruolo di leader: «Non facciamoci del male tra di noi, domenica c’è un’altra sfida importantissima. Dobbiamo cambiare subito e andare avanti. Ci sono tanti giocatori importanti e con esperienza. Dobbiamo diventare una squadra solida, non dare l’opportunità agli altri di farci male e reagire meglio alle situazioni. Il derby? Non so come, ma per forza dobbiamo cambiare. Altrimenti diventa difficile. Oggi era la prima partita in Champions e spero che ci serva per capire che contro le grandi squadre bisogna essere attenti a ogni dettaglio».