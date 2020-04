Morata: “Foto con Mourinho prima di Bayern-Inter! Poi il Real Madrid…”

Morata ha svelato un retroscena sui suoi inizi al Real Madrid in diretta Instagram con il tennista e tifoso dell’Inter Fognini. L’attaccante attualmente in forza all’Atletico Madrid incontrò Mourinho al Bernabeu in occasione della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il tecnico portoghese sarebbe poi diventato allenatore dei Blancos

RETROSCENA – L’aneddoto di Alvaro Morata: «Ti racconto una storia bella. Quella finale che hai visto l’Inter vincere, il giorno prima della finale ho trovato José Mourinho. Io ero un ragazzo che avevano chiamato là per dare una mano a portare le robe e tutto. Gli ho chiesto una foto, ho fatto due chiacchiere con lui. Poi sono partito con la mia famiglia in vacanza a Marbella. Due mesi dopo mi suona il telefono: “Ciao, sono un delegato della prima squadra (del Real Madrid, ndr). José ha detto che devi venire con noi ad allenarti”. Io pensavo che fosse qualche amico mio, ho buttato giù il telefono e sono andato in mare a giocare con i miei amici. Mia mamma entra in corsa sulla spiaggia: “Vieni qua subito che ti stanno chiamando, è una roba importante”. Ho parlato con lui. Pensa te, sono arrivato al posto dell’estate facendo vedere la foto con lui e due mesi dopo mi ha chiamato per andare con lui».