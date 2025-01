Morata: «Finale contro l’Inter? Siamo ad un passo dal trofeo»

Archiviata la vittoria contro la Juventus in Supercoppa Italiana, Alvato Morata, attaccante del Milan, ha commentato a Mediaset il pass per la finale di lunedì.

AVANTI – Alvaro Morata, attaccante del Milan, nel post-partita di Milan-Juventus, ha commentato la vittoria dei rossoneri nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. L’attaccante spagnolo ha parlato così in collegamento con Mediaset a Canale 5: «La Juventus ci ha fatto gol alla prima azione, è stata dura ma nel secondo tempo siamo entrati con la consapevolezza di dover rimontare. Abbiamo pressato con più giocatori in avanti e questo ci ha fatto avere più occasioni. Conceicao? Ci ha detto che abbiamo qualità, ma dobbiamo mettere intensità. Non c’è stato molto tempo per lavorare, ma abbiamo vinto contro una grande squadra. E adesso abbiamo la possibilità di vincere la coppa. Dobbiamo recuperare bene. Non sarà la Champions o la Serie A, ma bisogna avere la giusta mentalità per vincerla e aggiungere un trofeo a Milanello».