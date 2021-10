Morata e Dybala pronti al rientro: uno punta il big match con l’Inter! – Sky

Morata e Dybala scaldano i motori in vista della ripresa del campionato. Subito dopo la sosta per le Nazionali la Juventus affronterà prima la Roma e subito dopo l’Inter a San Siro: i due sono pronti al rientro, ma non insieme. Di seguito quanto rivelato da Guardalà in diretta su Sky Sport 24

PRONTI AL RIENTRO – Alvaro Morata e Paulo Dybala hanno saltato le ultime partite di campionato per infortunio. Subito dopo la sosta la Juventus affronterà prima la Roma e poi l’Inter a San Siro. Il numero 9 bianconero punta proprio i nerazzurri: «Dybala sta bene ed è convinto di poter essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il match con la Roma, in programma subito dopo la sosta. Per Morata ci vorrà una settimana in più perché il suo obiettivo è l’altro big match, vale a dire quello a San Siro con l’Inter in programma il 24 ottobre».