Morata, doppio stop per precauzione. Allegri lo vuole per l’Inter – Sky

Secondo quanto riporta Sky Sport, Alvaro Morata resta ancora ai box per le prossime due sfide della Juventus contro la Roma e in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Il tecnico Massimiliano Allegri, infatti, lo vuole a disposizione per la sfida della prossima settimana (domenica 24) contro l’Inter.

