Morata diverso da Bennacer: i passi verso il derby Inter-Milan

Morata ha saltato le due partite della Spagna in UEFA Nations League per un infortunio accusato all’esordio in Serie A col Torino. L’attaccante punta il recupero e anche Inter-Milan è fra le partite inquadrate: il prospetto da Sport Mediaset.

TENTATIVO DI RECUPERO – Alvaro Morata è reduce da una lesione di basso grado del retto femorale sinistro, accusata contro il Torino alla prima giornata di Serie A. L’attaccante spagnolo ha poi saltato le partite contro Parma e Lazio. A tredici giorni dal derby Inter-Milan, prosegue il suo percorso di recupero con la volontà di esserci al derby.

Morata titolare al derby Inter-Milan? Il programma di rientro

AGGREGATO GRADUALMENTE – Prima della stracittadina di domenica 22 (ore 20.45), i rossoneri giocheranno altre due partite: sabato sera col Venezia e martedì 17 col Liverpool, sempre in casa. L’obiettivo di Morata, riportato da Sport Mediaset, è di partire dalla panchina in Serie A ed essere a buon punto per l’esordio in Champions League. In modo da non avere poi problemi cinque giorni dopo nel derby Inter-Milan. Un discorso ben diverso da quello di Ismael Bennacer, che si è infortunato ieri con l’Algeria e rischia di stare fuori a lungo. Con addirittura tre mesi di stop previsti.