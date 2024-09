Morata e Bennacer, nuove indicazioni in casa Milan a -12 dall’Inter – Sky

Morata e Bennacer tengono in casa il Milan, alla ripresa dei lavori a Milanello. Inoltre, tra dodici giorni ci sarà il derby contro l’Inter.

CONDIZIONI – Tra dodici giorni ci sarà il primo attesissimo scontro tra Inter e Milan, il Derby di Milano. I nerazzurri, reduci da sei vittorie consecutive nelle stracittadine, non vogliono fermarsi. Oggi la ripresa degli allenamenti, mentre in casa Milan si valutano le condizioni di un paio di giocatori: Alvaro Morata e Ismael Bennacer. Lo spagnolo si è fatto male praticamente all’esordio contro il Torino, match pareggiato dai rossoneri per 2-2 in extremis. Gol fortunoso e poi infortunio per l’attaccante campione d’Europa. Ma il peggio sembra essere passato. Come riferisce Manuele Baiocchini di Sky Sport, già Fonseca potrebbe riaverlo quantomeno per la panchina contro il Venezia. Oggi ha fatto lavoro personalizzato.

Morata OK con l’Inter, Bennacer verso il forfait: novità Milan

FORFAIT – Per Bennacer erano attesi degli esami, che invece slitteranno a mercoledì 11 settembre. Il centrocampista algerino si è infortunato in nazionale e oltre a dover saltare l’Inter potrebbe anche dire addio a diverse partite (si parla di oltre un mese di stop). Dunque contro la Beneamata, Fonseca dovrà ridisegnare il centrocampo. Quanto ai nazionali, come Inzaghi anche Fonseca avrà un rientro praticamente scaglionato. Tra domani e giovedì dovrebbero essere tutti a Milanello.