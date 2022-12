Morales: «Inter e Juventus stanno affilando i coltelli, Napoli non sicuro!»

Presto ricomincerà il campionato con Inter e Juventus a caccia del Napoli capolista. Morales ritiene molto avvincente la ripresa della Serie A

RIPRESA AVVINCENTE − Massimo Morales si esprime sulla ripartenza su Tmw news: «Ripresa campionato dopo Mondiale? Quelli che sono stati eliminati prima saranno più freschi. Quelli che invece sono arrivati fino alla fine avranno bisogno più tempo per ritornare al top. Sarà una situazione nuova. Il Napoli non può sentirsi al sicuro, perché sia Inter che Juventus hanno affilato i coltelli, facendo delle analisi per attaccare le prime posizioni. Ci aspetta un ritorno di campionato molto molto avvincente».