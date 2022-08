Morace su Lazio-Inter: «Dimarco in ritardo e con postura sbagliata sul gol!»

Morace interviene come ospite di “La Domenica Sportiva” per analizzare un episodio molto discusso in casa Inter. Si tratta del momento in cui Felipe Anderson segna l’1 a 0 nella partita Lazio-Inter. Secondo l’allenatrice, in diretta su Rai 2, è Dimarco il responsabile del gol subìto.

L’ERRORE DI DIMARCO – Carolina Morace a “La Domenica Sportiva” si occupa dell’analisi di uno degli episodi che ha segnato la sconfitta dell’Inter in casa della Lazio. Ecco la ricostruzione dell’episodio da parte dell’allenatrice: «Nel momento del gol di Felipe Anderson, vediamo che non c’è nessuna pressione sulla palla. E Sergej Milinkovic-Savic può crossare. Ma c’è Federico Dimarco, che evidentemente ha fatto un’azione offensiva prima, che parte proprio in ritardo. Guarda per terra e non guarda la palla. Felipe Anderson passa alle spalle di Alessandro Bastoni, quindi non è lui che lo deve prendere ma è sicuramente Dimarco, che lo vede. Dimarco doveva essere già in linea con i suoi compagni e, soprattutto, ha una postura sbagliata». Stando all’analisi della Morace, intervenuta nella trasmissione di Rai 2, è proprio Dimarco – tra i peggiori in campo (vedi pagelle di Lazio-Inter) – il responsabile del gol di Felipe Anderson. Un errore, questo, che ha sbloccato la partita e segnato negativamente l’andamento della prestazione interista a Roma.