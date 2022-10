Morace: «Sconfitta Inter? Sul gol di Dybala la colpa è di uno in particolare!»

Morace commenta uno dei momenti chiave di Inter-Roma. L’allenatrice, ospite fissa di “La Domenica Sportiva“, attribuisce la colpa del gol di Dybala ad un singolo giocatore. Di seguito le sue dichiarazioni su Rai 2.

COLPEVOLEZZA – Carolina Morace analizza la fase difensiva (vedi articolo) dell’Inter sul gol subito da Paulo Dybala. Le sue parole: «Se noi rivediamo il gol di Dybala è Alessandro Bastoni che se lo lascia alle spalle. Generalmente i difensori attaccano tutto quello che hanno davanti o di fianco, non dovrebbero mai guardare alle spalle. L’unico giocatore che deve guardarsi alle spalle è quello che è nella posizione opposta della palla. In questo caso è Bastoni il giocatore in quella posizione».