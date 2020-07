Morace: “Lukaku, contro il Genoa tanti errori! Inter anti-Juventus? Sì, ma…”

Carolina Morace, in collegamento come di consueto per “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter e sulle prospettive dei nerazzurri per la prossima stagione. Una battuta, infine, su Romelu Lukaku.

ERRORI – Queste le parole di Carolina Morace: «Abbiamo sempre sentito Conte che durante le interviste parlare delle potenzialità offensive dell’Inter e che crea molto, ma non sta facendo benissimo nei risultati, a causa della qualità dei giocatori. Nell’ultima partita abbiamo visto Lukaku sbagliare l’impossibile, non sempre giocare bene porta a dei risultati. Inter anti Juve? Per adesso pare di sì, ma dipende dal mercato. A questo punto della stagione sembra una squadra in forma, e quella che punta con più decisione al secondo posto. Quello che preoccupa dei nerazzurri è l’aspetto mentale, il saper gestire le sconfitte. Non possono diventare un dramma, bisogna ripartire sempre. Questo non accade all’Atalanta di Gasperini, sono due modi diversi di gestire. Secondo me l’Inter, nella prossima stagione, deve saper gestire i momenti negativi. Inter e Napoli pronte per l’Europa? Direi di sì, si tratta di squadre in salute, possono dire la loro. Ad oggi tra le due sta meglio l’Inter, ha un indice di pericolosità offensiva di 67,7. In questa classifica delle potenziali occasioni da gol i nerazzurri sono primi. Il Napoli con Gattuso è migliorato».