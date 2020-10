Morace: “L’Inter deve far rifiatare qualche giocatore. Ritrovi se stessa”

Carolina Morace

Carolina Morace chiama l’Inter al riscatto in vista dei prossimi impegni fra campionato e coppa. L’ex calciatrice, ospite di “Pressing Champions League” su Canale 5, ritiene che ci siano alcuni giocatori stanchi nei nerazzurri.

IMPEGNI PRESSANTI – Così Carolina Morace: «L’Inter era partita bene e brillante. Secondo me un po’ stanno sentendo la stanchezza gli attaccanti, che stanno giocando sempre. In Champions League adesso si complica tutto perché c’è la doppia partita con il Real Madrid: è vero che è in crisi, però è sempre il Real Madrid. Anche il Barcellona doveva essere in crisi, e ha fatto risultato. Deve ritrovare se stessa, ma secondo me deve anche fare rifiatare un po’ qualche giocatore».