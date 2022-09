Morace: «Inter, passaggio in orizzontale da non fare mai! Gli errori di de Vrij…»

Morace parla delle reti subite dall’Inter nel Derby di Milano. Intervenuta come ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, l’ex calciatrice e oggi allenatrice attribuisce le principali colpe difensive a de Vrij.

SCELTA SEMPRE SBAGLIATA – Carolina Morace analizza alcuni episodi dell’Inter in fase difensiva nella partita persa contro il Milan. L’ex calciatrice e oggi allenatrice, opinionista fissa a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, commenta i gravi errori dei nerazzurri che hanno permesso alla squadra di Stefano Pioli di segnare. Secondo la Morace: «Un passaggio in orizzontale non va mai fatto, sia che giochi con la costruzione dal basso sia che giochi in qualunque altro modo!». Il riferimento è all’errore di Hakan Calhanoglu in occasione dell’1-1 rossonero, giudicato invece diversamente dall’ex centrocampista Demetrio Albertini (vedi dichiarazioni).

DE VRIJ MALISSIMO – La Morace entra nel dettaglio della prestazione difensiva nerazzurra: «Sul secondo gol subìto dall’Inter al 54′, a opera di Oliver Giroud, si può notare la mancata pressione di Nicolò Barella su Rafael Leao. Però, bisogna guardare anche Stefan de Vrij che, nel momento in cui la palla viene passata da Rafael Leao, è fermo. Quando la palla parte, de Vrij dovrebbe già partire per attaccare l’avversario. Invece, in questo caso salta, si trova a tre metri e non lo può più contrastare! C’è un altro errore abbastanza grave anche sul gol che porta il Milan, momentaneamente, sul 3-1. Alessandro Bastoni è incerto, se andare o non andare. Ma ancora una volta è de Vrij che va e attacca la palla con i piedi paralleli. Se fai questo, è chiaro che la postura è sbagliata! Così il tuo avversario può andare in qualsiasi direzione e non lo prendi più!». Questa l’analisi della Morace sulla brutta prestazione negativa del centrale olandese in Milan-Inter (vedi pagelle).