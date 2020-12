Morace: “Inter-Napoli, a Conte non interessava il bel gioco. Lo scudetto…”

Carolina Morace

Carolina Morace, ex calciatrice e allenatrice della Nazionale italiana femminile, ha commentato la prestazione dell’Inter contro il Napoli. Ospite degli studi di “Pressing”, Morace si è soffermata sulle ambizioni scudetto dei nerazzurri di Antonio Conte

AVANTI TUTTA – L’Inter di Conte ha messo nel mirino il primo posto del Milan. La vittoria di San Siro, contro il Napoli, ha restituito ambizioni e morale ai nerazzurri. Si allunga a cinque la striscia di successi consecutivi in Serie A. Carolina Morace, ex calciatrice e opinionista, ha commentato così la prestazione dei nerazzurri: «Conte ieri sera voleva essere sicuro di portare a casa il risultato, e ha cercato di creare spazi in contropiede. Milan primo? I numeri dicono che è la squadra che crea di più, e prima o poi gol lo fa. Dà sempre la sensazione che non perda la testa. Inter fortunata contro il Napoli? In un campionato vanno sempre considerate le componenti di fortuna e sfortuna. A Conte non interessava il bel gioco col Napoli e credo che possa essere la partita della svolta.»