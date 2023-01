Morace: «Inter, il guaio è non aver sostituito Perisic. Però Lautaro Marinez…»

Morace individua l’origine dei problemi dell’Inter. Secondo l’opinionista di “La Domenica Sportiva” non aver rimpiazzato Perisic ha indebolito la squadra nerazzurra. Poi parla anche del momento positivo di Lautaro Martinez. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatrice nel corso della trasmissione di Rai 2.

ASSENZE – Carolina Morace analizza le problematiche dell’Inter di questa stagione. Tra gli opinionisti presenti nello studio di “La Domenica Sportiva”, l’allenatrice dichiara: «Il problema dell’Inter? A parte l’assenza di Marcelo Brozovic, che è il metronomo del centrocampo, non ha sostituito Ivan Perisic. Lui era un giocatore fondamentale perché in grado di saltare l’avversario e creava sempre superiorità numerica. La cosa positiva, in questo momento, è la continuità dei gol che sta trovando Lautaro Martinez (vedi focus)». Così Morace conclude il suo intervento nella trasmissione di Rai 2.