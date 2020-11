Morace: “L’Inter ha il furore agonistico di Conte. Ma manca… Eriksen!”

Carolina Morace

Carolina Morace “ribalta” una delle decisioni di Conte: escludere Eriksen dall’Inter. L’ex calciatrice, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, sostiene che i nerazzurri dovrebbero inserire il centrocampista danese.

L’ASSENTE PIÙ DISCUSSO – Il rendimento dei nerazzurri non è certo quello che tutti si aspettavano. Carolina Morace prova a capire cosa stia succedendo: «Secondo me l’Inter ha il furore agonistico di Antonio Conte. Quello che manca secondo me all’Inter è la tranquillità della squadra forte, e poi manca un ragionatore di centrocampo. Manca un po’ Christian Eriksen…»