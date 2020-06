Morace: “Inter con fase difensiva in vacanza, errori grossolani”

Carolina Morace, in collegamento con gli studi di “Sky Sport”, ha analizzato i temi tattici principali di Inter-Sassuolo di ieri sera evidenziando in particolar modo la fase difensiva sicuramente non all’altezza della squadra nerazzurra

FASE DIFENSIVA HORROR – Morace sottolinea le enormi difficoltà avute ieri dall’Inter in fase difensiva: «Una fase difensiva in vacanza. C’è Ranocchia che esce in una posizione che non era la sua, rientra dall’azione e va a occupare la zona di Skriniar liberando la zona dove Caputo è riuscito a calciare in porta. E’ un errore difensivo abbastanza grossolano. L’azione poi era partita da centrocampo dove i centrocampisti hanno fatto passare la palla del Sassuolo, è tutta una fase difensiva che forse va rivista. Ho visto anche un altro piccolo difetto, normale quando non si gioca per tanto tempo, il problema della transizione negativa. Quando l’Inter perde palla ci mette troppo tempo a recuperare le posizioni. Si sa che il giocatore abbassa la concentrazione nella fase di transizione e si ha la possibilità di fare del male. Nel terzo gol poi il giocatore che crossa viene attaccato da Lautaro Martinez e si vede che gli gira le spalle. In area di rigore non puoi girare le spalle all’avversario, devi restare frontale».