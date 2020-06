Morace: “Eriksen fuoriclasse, lui e Candreva fondamentali per l’Inter”

Carolina Morace, ex simbolo del calcio femminile italiano, è intervenuta in collegamento per “Sky Sport” analizzando i temi di Inter-Sampdoria 2-1 di ieri sera

ERIKSEN FUORICLASSE – Carolina Morace si sofferma sulla prestazione di Eriksen in Inter-Sampdoria, ma individua anche in Antonio Candreva un possibile fattore positivo per l’Inter: «Si vedeva che era un fuoriclasse, già dalle prime uscite, anche se non era dentro agli schemi e alla squadra. E’ un giocatore che fa la differenza, uno di quelli che Conte ha voluto perché può cambiare le partite e fa giocare meglio gli altri. Sottolineo anche Candreva che con Conte sembra davvero rinato, continua a macinare chilometri e a dare il suo contributo. Questi due giocatori soprattutto saranno fondamentali, poi ovvio che i due davanti devono continuare a buttarla dentro».