Morace: «Difesa Inter scarsa di punto in bianco? Impossibile! Sui cambi…»

Morace commenta la sconfitta dell’Inter, avvenuta in casa dell’Udinese nella settima giornata di Serie A. L’allenatrice, in diretta nella trasmissione “La Domenica Sportiva”, analizza le difficoltà della difesa nerazzurra e le premature sostituzioni effettuate da Inzaghi in Udinese-Inter.

QUAL É IL PROBLEMA? – Carolina Morace si sofferma sulle difficoltà incontrate dall’Inter in questo complicato inizio di campionato. Queste le sue parole su Rai 2: «Strano parlare di processi per due club così importanti però, obiettivamente, non stanno facendo bene. Uno per la fase difensiva che è l’Inter e la Juventus, invece, per la fase offensiva. Quest’ultima non riesce a creare occasioni ma, soprattutto, è una squadra che non ha identità. Nell’Inter i tre difensori, Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, che l’anno scorso sono stati uno dei punti di forza ora stanno prendendo tanti gol per errori individuali. Quindi mi chiedo, non è che Antonio Conte riusciva a farli rendere al massimo cosa che non riesce più a fare ora Simone Inzaghi? Perché è impossibile che, di punto in bianco, non sappiano più giocare a pallone. È come se ora abbiano perso un po’ di concentrazione, di cattiveria o di rabbia».

GESTIONE CAMBI − Morace continua il suo commento sull’Inter, focalizzandosi questa volta sulle sostituzioni effettuate da Simone Inzaghi a metà del primo tempo. Ecco la riflessione dell’ex calciatrice: «Secondo me era importante fargli finire il primo tempo, soprattutto per un centrocampista. Per un difensore il discorso è diverso, ma se sei un centrocampista puoi stare con un’ammonizione per tutta la partita, non succede nulla. Però Simone Inzaghi ha questa fissa. Non c’è cosa peggiore che uscire dal campo dopo aver giocato solo per 30 minuti». Morace, quindi, disapprova la scelta del tecnico interista, che potrebbe aver danneggiato il morale dei giocatori.