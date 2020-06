Morace: “Conte punta sull’agonismo, Ã¨ un problema di qualitÃ ”

Morace: “Conte punta sull’agonismo, è un problema di qualità”

Carolina Morace, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte prendendo spunto dal trionfo in Premier League del Liverpool

INTER CON AGONISMO – Morace trova delle differenze tra Liverpool e Inter, differenze che stanno nella qualitàa disposizione dei due tecnici: «Nel Liverpool di Klopp anche quando non ha vinto c’era un’idea molto specifica di gioco. Questo forse non si sta vedendo nell’Inter e nella Juventus. L’altro giorno Conte ha parlato di partita della vita, sono tutte partite della vita e sono d’accordo, ma è anche stressante avere tutte queste partite della vita. Klopp si basa sulla tattica e sui concetti che sull’agonismo, cosa che invece probabilmente Conte non ha fatto tanto affidamento forse perché non ha tanta qualità e i numeri dicono che non ce l’ha».

I SINGOLI – Morace parla dei singoli dell’Inter: «Brozovic e Candreva con Conte hanno migliorato le loro prestazioni da come eravamo abituati e va dato atto. Secndo me è una squadra che non ha gli esterni per giocare col 3-4-1-2, Moses e Young non mi convincono, quello che gioca con rendimento sempre molto alto è Candreva».