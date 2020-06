Morace: “Conte ha cambiato l’Inter per Eriksen, ne vale la pena”

Condividi questo articolo

Carolina Morace, ex calciatrice, è intervenuta ai microfoni di “Sky Sport” parlando dei cambi tattici fatti da Conte nell’Inter per poter inserire stabilmente Christian Eriksen

CAMBIARE PER ERIKSEN – Morace parla delle rotazioni che dovrà fare Conte e dei cambi per Eriksen: «Sicuramente, anche se a Conte non piacciono le rotazioni, è ovvio che dovrà fare qualcosa viste le partite ravvicinate. Una novità importante è stata ricominciare questo campionato con un nuovo modulo, il 3-4-1-2. Abbiamo visto già tante squadre partire dal 3-5-2 e arrivare al 3-4-1-2. Questa trasformazione voluta da Conte è stata sicuramente per adattarsi alle caratteristiche tecniche di Eriksen. Vale la pena cambiare moduli quando si hanno giocatori di questo genere».