Morabito: «Inter, complimenti a Marotta. Sulle finanze saputa una cosa»

L’Inter, come noto, non se la passa benissimo a livello economico-finanziario, complici i tanti paletti imposti dalla proprietà cinese. Il noto agente Morabito, intervenuto in una diretta Twitch di Calciomercato.it, rivela anche un’altra situazione oltre a fare i complimenti a Marotta.

BENE CON POCO – L’agente Vincenzo Morabito non esclude un cambio di proprietà a breve: «Io penso che l’Inter si trovi in una situazione molto difficile dal punto di vista economico, ma lo sappiamo. Ormai questo è noto: c’è il fondo Oaktree che vuole rientrare del prestito e sta cercando compratori. È un po’ quello che è successo al Milan, questo significa che l’Inter deve fare operazioni molto attente. Sono venuto a sapere che il settore giovanile non ha avuto delle finanze, l’abbiamo visto con la Primavera che sta giocando coi 2005. Dobbiamo fare i complimenti a Giuseppe Marotta, per come sta andando avanti».