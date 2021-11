Monza, vittoria e porta inviolata nel segno (anche) di due interisti

Nella sfida di oggi tra Monza e Alessandria, i brianzoli hanno conquistato tre punti grazie a un 1-0 firmato Colpani. Massimo risultato con il minimo sforzo. Anche nel segno di Lorenzo Pirola e Michele Di Gregorio, che hanno contribuito a mantenere la porta inviolata.

DIFESA D’ACCIAIO – Michele Di Gregorio in porta e Lorenzo Pirola in difesa. Novanta minuti per entrambi e zero gol subiti nell’1-0 che ha permesso al Monza di avere la meglio sull’Alessandria. Il gol vittoria è arrivato dal centrocampista Colpani, ma i due giocatori in prestito dall’Inter hanno certamente contribuito al ritorno alla vittoria per i brianzoli, reduci da un pareggio per 1-1 contro il Vicenza.