Monza vince con Di Gregorio titolare, Pirola out. Segna anche un ex Inter

Di Gregorio parte dal 1′ nel match di Serie B tra Monza e Cosenza. Out per infortunio Pirola, l’altro talento in prestito dall’Inter al club lombardo.

VITTORIA NETTA – Il Monza ospita il Cosenza nella quindicesima giornata di Serie B. Titolare tra i pali il giovane portiere in prestito dall’Inter, Michele Di Gregorio. Il match si chiude con la vittoria dei padroni di casa per 4-1. Andrea Colpani apre le marcature all’11’, poi arriva la doppietta di Dany Mota, 13′ e 22′. Gli ospiti accorciano con la rete dell’ex nerazzurro Marco Carraro, che batte un incolpevole Di Gregorio al 69′. Il sigillo finale lo mette Christian Gytkjaer al 94′. L’altro talento di scuola Inter Lorenzo Pirola è ancora out per un infortunio al ginocchio destro (vedi articolo). Il Monza sale a 25 punti in classifica.

