Monza-Verona, le formazioni ufficiali: Palacios subito titolare!

Monza-Verona è una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A: di seguito le scelte dei due tecnici, con la sorpresa Tomas Palacios subito dal primo minuto.

LA SFIDA – In Monza-Verona si assisterà alla prima partecipazione dall’inizio, in un match di Serie A, del calciatore di proprietà dell’Inter Tomas Palacios. L’argentino, arrivato in Brianza in prestito secco solo qualche giorno fa, ha evidentemente convinto sin dalle prime battute il tecnico Salvatore Bocchetti. C’è adesso molta curiosità, sia da parte dei tifosi brianzoli che di quelli nerazzurri, circa l’impatto che il classe 2003 avrà in quella che dovrà essere la sua casa per i prossimi 6 mesi. Con l’auspicio della dirigenza meneghina, di vedere in campo con frequenza l’argentino, che viene ora a fondarsi su solide basi.

MONZA-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Mota.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Castrovilli, Forson, Maric, Petagna, Carboni, Martins, Colombo.

Allenatore: Salvatore Bocchetti.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr.

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Dawidowicz, Ajayi, Cisse, Corradi.

Allenatore: Paolo Zanetti.