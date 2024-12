Monza-Udinese, Nesta a picco! Bijol segna il gol decisivo

Il Monza perde anche in casa all’U-Power Stadium contro l’Udinese con il risultato di 2-1 per gli ospiti. Alessandro Nesta cade a picco in fondo alla classifica.

CADUTA – Il Monza perde ancora e lo fa stavolta contro l’Udinese. 2-1 il risultato finale dell’U-Power Stadium, dove Alessandro Nesta allunga la sua striscia senza successi a sette partite. Dal 21 ottobre contro il Verona i lombardi non escono con tre punti da una gara. Oggi segna la prima rete Lorenzo Lucca su assist di un ispirato Jordan Zemura. Pareggia Georgios Kyriakopoulos in grande spolvero nell’ultimo periodo, forse il giocatore più in forma del Monza. Riporta in vantaggio i bianconeri in maniera totalmente inaspettata Jaka Bijol, servito da una passaggio illuminante di Jurgen Ekkelenkamp a campo aperto. Il difensore si è ritrovato a tu per tu con Stefano Turati e ha segnato calciando di sinistro e sfruttando tra l’altro un’incertezza grave del portiere avversario. Al Monza non ne va bene una, il destino di Nesta si infrange sul colpo di testa di Dany Mota finito solamente sulla traversa. Neanche Stefano Sensi ha raddrizzato il match per l’ex giocatore del Milan, che ora rischia il posto nel club della famiglia Berlusconi. Le prossime ore potrebbero portare a scossoni.