Monza, voglia di riempire lo stadio in vista dell’Inter: offerta speciale

Dopo la prima vittoria in Serie A ottenuta ai danni della Juventus con il punteggio di 1-0, il Monza cerca di tenere alto l’entusiasmo dei propri tifosi. Con un’offerta speciale per tre partite casalinghe, tra cui la sfida contro l’Inter.

OFFERTA SPECIALE – Tanto entusiasmo in casa Monza, dopo la vittoria contro la Juventus. Per il club brianzolo resta molta la voglia di riempire lo stadio per le grandi sfide casalinghe che aspettano la squadra. Tanto da proporre un’offerta speciale ai tifosi. A partire da oggi, infatti, è in vendita un mini-abbonamento con un prezzo vantaggioso per le tre gare contro lo Spezia (9 ottobre), contro il Milan (19 febbraio 2023) e anche contro l’Inter, in programma l’8 gennaio 2023 con orario ancora da definire.