Il Monza riacciuffa il Como: botta e risposta Engelhardt-Caprari!

Como e Monza escono dallo scontro del derby con un punto ciascuno. Engelhardt decide nel primo tempo, poi Caprari risponde nel secondo. Chance finali non sfruttate da entrambe le squadre.

PRIMO TEMPO – Il sabato della quattordicesima giornata di Serie A viene inaugurato dal derby dal derby lombardo, nonché scontro salvezza, fra Como e Monza. L’arbitro Juan Luca Sacchi fischia l’inizio del match alle ore 15.00 allo Stadio ‘Giuseppe Sinigallia’, dove la prima occasione importante arriva solo intorno alla mezz’ora. La squadra ospite è la prima a inquadrare la porta, con Caldirola che al 32′ colpisce di testa il pallone servitogli dalla bandierina. Il portiere Reina si fa trovare pronto e non ha problemi a respingere la conclusione centrale. Dopo pochi minuti, però, è il Como ad andare in vantaggio: anche in questo caso un calcio d’angolo fa nascere l’azione, poi sfruttata da Engelhardt con un colpo di testa.

Como-Monza 1-1

SECONDO TEMPO – Dopo la pausa dell’intervallo il Monza rientra dagli spogliatoi con maggior convinzione e al 50′ trova un episodio favorevole. Nico Paz, in area di rigore, tocca con la mano il pallone colpito di testa da Marì. Il VAR richiama l’arbitro, che dopo l’on field review indica il dischetto. Da lì, al 54′, parte Caprari che dagli undici metri non fallisce e piazza il pallone dell’1-1 alle spalle di Reina. Nei minuti di recupero, poi, due occasionissime a testa. Prima il Monza va vicinissimo al gol della vittoria con Djuric che, a tu per tu col portiere, colpisce l’esterno del palo. Poi c’è l’ultima chance del Como: Belotti colpisce di testa l’assist del compagno Verdi e sfiora di pochissimo il legno. Alla fine Como-Monza termina 1-1, un punto a testa per le due lombarde.