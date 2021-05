Al Monza dei prestiti ed ex Inter non riesce la rimonta: Cittadella in finale

La finale dei play-off di Serie B sarà fra le sorprese Venezia e Cittadella. Questi ultimi perdono 2-0 a Monza, ma fanno valere il 3-0 dell’andata e si qualificano. Non sarà quindi una sfida tutta fra prestiti Inter.

IN FINALE! – Il Cittadella si giocherà contro il Venezia (di Sebastiano Esposito, in prestito dall’Inter) la chance di andare per la prima volta nella sua storia in Serie A. La squadra di Roberto Venturato perde 2-0 il ritorno della semifinale in casa del Monza, ma vale il 3-0 dell’andata. Anche lì con tanta Inter, perché arrivato grazie a una tripletta del prodotto del settore giovanile nerazzurro Enrico Baldini. Nei brianzoli in campo da titolari il portiere Michele Di Gregorio e il difensore Lorenzo Pirola, di proprietà dell’Inter. Il primo tempo finisce 0-0, un risultato che sembra essere tranquillizzante per gli ospiti. Ma al 58′ ecco Mario Balotelli, che su cross di Carlos Augusto tocca al limite dell’area piccola per sbloccare. Passano diciannove minuti e il Monza va a un gol dal miracolo, con una splendida azione personale di Marco D’Alessandro che si accentra da sinistra e col destro dai sedici metri raddoppia. Il Cittadella sfiderà il Venezia (che stasera ha pareggiato 1-1 a Lecce) nella finale play-off di Serie B: andata domenica ore 21.15, ritorno giovedì prossimo ore 21.30.