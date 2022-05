Monza-Pisa, continua il rilancio di Pirola: le formazioni ufficiali del play-off

Monza-Pisa è l’andata della finale play-off di Serie B, si giocherà alle 20.30. Sono uscite le formazioni ufficiali e c’è la conferma per Pirola, rilanciato in questa ultima fase di stagione ritrovando una maglia da titolare dopo tre mesi. In campo anche l’altro prestito dall’Inter, Di Gregorio.

MONZA-PISA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Caldirola, Pirola; Molina, Machin, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Dany Mota, Ciurria.

In panchina: Lamanna, Donati, Gytkjaer, Mancuso, Bettella, Antov, Colpani, Paletta, Sampirisi, Brescianini, D’Alessandro, Vignato.

Allenatore: Giovanni Stroppa

Pisa (4-3-3): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermansson, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Puscas, Lucca.

In panchina: Livieri, Dekic, Berra, Siega, Torregrossa, Cohen, Sibilli, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Vitis, Marsura.

Allenatore: Luca D’Angelo