Monza-Pisa anche con l’Inter: dirigenza presente per il play-off di Serie B

È iniziata da pochi minuti Monza-Pisa, la finale play-off di andata di Serie B. C’è anche un po’ di Inter per quanto riguarda le presenze in tribuna, a livello dirigenziale.

IN OSSERVAZIONE – In Monza-Pisa sono titolari due giocatori di proprietà dell’Inter, il portiere Michele Di Gregorio e il difensore Lorenzo Pirola (vedi formazioni). A seguirli direttamente anche la dirigenza, nella persona del vice direttore sportivo Dario Baccin. Difficile possano esserci valutazioni anche per altri giocatori, essendo Serie B, ma intanto oggi è serata di “visita” per la finale play-off.

Questo il video dell’arrivo di Baccin, dal collega Giorgio Musso.