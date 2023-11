A Monza ci pensano i mancini, Torino ripreso dal solito Colpani!

Monza-Torino finisce 1-1. Il match si è giocato alle 20.45. Accade tutto nel secondo tempo con granata ripresi dopo 10′ da Colpani.

PARITÀ − Al Brianteo va in scena Monza-Torino, due squadre reduci da un ottimo momento di forma. I brianzoli hanno conquistato quattro punti nelle ultime due uscite di Serie A, ben sei per i granata. Grande equilibrio nel primo tempo, con entrambe le squadre che sono aggressive annullandosi praticamente a vicenda. L’unico vero squillo arriva al 21′ quando Ricardo Rodriguez si vede annullare un gol da Doveri per fallo precedente di Duvan Zapata su Luca Caldirola. Nella ripresa, arrivano i gol e a pensarci ci sono i mancini: al 55′ Ilic sblocca la partita sfruttando un ottimo suggerimento di Zapata e dieci minuti più tardi, Colpani scippa palla a Gineitis e involandosi verso Milinkovic Savic lo buca pareggiando i conti. Nel finale, pericoloso il Torino prima con Ilic e poi con Zapata. Di Gennaro e la scarsa precisione salvano la squadra di Palladino. Da registrare all’80’ anche l’ingresso in campo di Valentin Carboni, giocatore di proprietà dell’Inter. Il baby argentino si fa ammonire all’88’ per intervento in ritardo su Gineitis. Mentre al 91′ ha sul piede il pallone del vantaggio, ma si fa frenare da Milinkovic Savic. Monza-Torino finisce 1-1.