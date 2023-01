Monza, pari in rimonta con la Fiorentina prima dell’Inter: punto prezioso

È appena terminata Fiorentina-Monza, sfida valevole per la sedicesima giornata della Serie A. I brianzoli ottengono un prezioso punto in trasferta: 1-1 il punteggio finale. Fra tre giorni la sfida contro l’Inter.

PUNTO PREZIOSO – Un altro mattoncino per il Monza che grazie all’1-1 in trasferta contro la Fiorentina ottiene un prezioso punto in ottica salvezza. La gara non si mette nel migliore dei modi per i brianzoli, che dopo 19 minuti passa in svantaggio grazie a una rete di Arthur Cabral lanciato da Martinez Quarta. Nella ripresa la squadra di Raffaele Palladino prende però coraggio e al 61′ trova il pareggio: ci pensa Carlos Augusto con un siluro al volo su cross di Ciurria che non lascia scampo a Terracciano. Nel finale prodigioso Di Gregorio, che salva il risultato con una grande parata su Martinez Quarta. Finisce così 1-1 la gara, con il Monza che fra tre giorni affronterà proprio l’Inter in casa.