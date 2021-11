Monza, pareggio in trasferta: solo uno dei due nerazzurri in campo

Nella gara di oggi di Serie B tra Ascoli e Monza, è arrivato un pareggio per 1-1. Nei brianzoli regolarmente in campo Michele Di Gregorio – portiere di proprietà Inter -, assente invece l’infortunato difensore Lorenzo Pirola.

UNO SU DUE – Succede tutto nel primo tempo nella sfida tra Monza e Ascoli. Ad aprire le marcature ci pensa Sabiri per i marchigiani su rigore, dopo soli otto minuti di gioco. A trovare il pareggio ci pensa Valoti al 33′. Dei due giocatori in prestito ai biancorossi dall’Inter, solo il portiere Michele Di Gregorio è sceso in campo (per tutti e novanta i minuti). Assente invece il difensore Lorenzo Pirola, ancora alle prese con un infortunio.