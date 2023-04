Monza-Lazio, le formazioni ufficiali: Palladino conferma Sensi!

Tra poco Monza-Lazio. In campo anche Stefano Sensi, giocatore in prestito dall’Inter. Il centrocampista confermato da Palladino. Sarri manda in panchina Immobile

Monza-Lazio, le formazioni ufficiali: Sensi presente

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Mari, Marlon; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Sensi, Caprari. Petagna. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.