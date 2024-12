Monza-Juventus tutto in un tempo, Nico Gonzalez regala i 3 punti

Monza-Juventus è terminata 1-2 a favore dei bianconeri. Succede tutto nel primo tempo e a decidere la partita ci pensa Nico Gonzalez.

TUTTO NEL PRIMO TEMPO – Al Brianteo di Monza, la Juventus sfida i brianzoli ultimi in classifica, con appena 10 punti in classifica. La squadra di Nesta, infatti, è da sola in coda alla graduatoria dopo la vittoria del Venezia nel pomeriggio contro il Cagliari. Thiago Motta rilancia dal primo minuto Nico Gonzalez, mentre Nesta si affida in difesa all’ex Inter D’Ambrosio e in avanti alla coppia Dany Mota-Caprari. Al nono minuto occasione per Caprari, che prova il tiro a giro non trovando di poco la porta. Al 12′, risponde Nico Gonzalez, che va di testa, ma è bravissimo Carboni a salvare sulla linea. Un minuto dopo la Juventus passa in vantaggio con la testata di Weston McKennie su ottimo corner di Koopmeiners. Ma il Monza dimostra di stare bene e al 21′ trova il pareggio con il bellissimo tiro al volo di Samuele Birindelli. Primo gol in Serie A per il figlio d’arte. Al 38′, la Juventus ritrova il vantaggio grazie alla zampata di Nico Gonzalez. Nella ripresa, il Monza prova a cercare il pareggio e dopo due minuti lo sfiora con Bianco, ma bravo a distendersi Di Gregorio. Intorno al 70′, ci provano prima D’Ambrosio e poi Dany Mota, ma in entrambi manca la precisione ai due giocatori brianzoli. Nel finale, la Juventus riesce a proteggere il risultato vincendo 2-1.

Monza-Juventus 1-2

13′ McKennie, 21′ Birindelli, 38′ Nico Gonzalez.