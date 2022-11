Monza-Inter, al via la vendita dei biglietti: le informazioni sul settore ospiti

Nonostante il campionato si sia ufficialmente fermato domenica, si pensa già al momento del rientro in campo. I nerazzurri, dopo la gara a San Siro contro il Napoli, saranno impegnati in Monza-Inter. Con i biglietti già in vendita a partire da domani.

BIGLIETTI – Monza-Inter sarà la seconda sfida del “nuovo campionato” che prenderà il via a gennaio. Dopo la gara in casa contro il Napoli, in nerazzurri saranno ospiti in Brianza contro una squadra che – dopo un inizio poco convincente – sta attraversando un buonissimo stato di forma. Da domani alle ore 10.00 saranno in vendita i biglietti per la gara, con prezzi che vanno dai 200 ai 30 euro. Quest’ultimo è il prezzo per il settore ospiti, ovvero la Curva Nord dell’U-Power Stadium. Al momento i tagliandi per il settore ospiti non sono ancora disponibili, con le modalità di vendita che verranno rese note prossimamente.

Fonte – acmonza.com