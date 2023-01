Monza-Inter, lamentele di Inzaghi e Lautaro Martinez: Sacchi come Serra – TS

L’Inter è uscita da Monza con un solo punto, dovuto anche a un grave errore dell’arbitro Sacchi. I nerazzurri si sono lamentati dell’arbitraggio nelle persone di Inzaghi e Lautaro Martinez. Spunta il parallelismo con Milan-Spezia dello scorso anno

FISCHIO IMPROVVIDO – Così L’Inter ha commentato l’episodio avvenuto nel match contro il Monza che è costato la gara ai nerazzurri. Nel post-gara non sono mancate le polemiche, in particolare da parte di Inzaghi e Lautaro Martinez. Il club nerazzurro non ha proseguito con la polemica in quanto conscio che la squadra non ha reso al massimo contro i brianzoli. Resta il rammarico per i due punti persi, soprattutto pensando a quanto il campionato sia equilibrato negli ultimi anni. L’errore di Sacchi viene paragonato a quello di Serra dello scorso in Milan-Spezia. Ciò che ha mandato su tutte le furie Inzaghi, in definitiva, è il vedersi annullare un gol per un fallo inesistente a quasi cinque anni e mezzo dall’introduzione del Var in Serie A.

Fonte: TuttoSport- Stefano Scacchi