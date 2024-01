Monza-Inter, Inzaghi riparte da una coppia! Vietato frenare – Sky

Monza-Inter è la sfida in programma sabato 13 gennaio alle 20.45 all’U-Power Stadium. La Juventus si trova a soli -2 punti in classifica dai nerazzurri, motivo per il quale la squadra di Inzaghi è condannata a non sbagliare. Secondo le ultime di Paventi su Sky Sport, il tecnico piacentino riparte dalla coppia d’oro Lautaro Martinez-Thuram con il francese alla ricerca del gol

COPPIA D’ORO – Monza-Inter è la partita in programma sabato alle ore 20.45, valevole per la ventesima giornata di Serie A. Andrea Paventi sottolinea come Simone Inzaghi intenda ripartire dalla sua coppia d’oro: «Qualche gol è mancato a Thuram però è stato talmente incisivo finora che si riparte da lui e Lautaro Martinez che sono la miglior coppia del campionato in quanto a gol, assist e rigori procurati. È vero che nelle ultime quattro partite Thuram non ha inciso con gol, assist o rigori procurati come successo spesso in stagione, però rimane un giocatore importante con i suoi strappi e con l’intesa che ha con Lautaro Martinez. Dunque in qualche modo è sempre determinante. Arnautovic e Sanchez devono crescere molto dal punto di vista dell’apporto, la ThuLa è una garanzia da questo punto di vista e Thuram avrà la voglia di sbloccarsi contro il Monza. Ora non bisogna frenare o rallentare e c’è bisogno di tutti».