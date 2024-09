Monza-Inter, Inzaghi pensa a un cambio. La probabile formazione

L’Italia è alle spalle: adesso in casa Inter si pensa al Monza. Simone Inzaghi, in vista del Brianzeo, prepara i dettagli di formazioni con alcuni cambi.

CERTEZZA – Archiviata la lunga pausa per le Nazionali, in casa Inter si pensa alla trasferta – la più vicina, esclusa il derby – in casa del Monza. Con alcuni rientri ancora da definire, Simone Inzaghi pensa a come ingabbiare il Monza e vincere la prima partita in trasferta dopo il 2-2 del Marassi contro il Genoa. Il tecnico piacentino, nel corso della pausa, ha lavorato bene con la difesa al completo. Oltre a Sommer in porta, uno dei tre titolari sarà sicuramente Benjamin Pavard. Il francese, molto probabilmente, sarà accompagnato da Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

Monza-Inter, Inzaghi cambia qualcosa

CAMBI – A centrocampo invece, Simone Inzaghi opterà per qualche cambio visti gli impegni ravvicinati dell’Inter con Manchester City e Milan. Barella ha recuperato per il Monza e sarà al solito posto insieme a Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski. Sugli esterni invece, da un lato la certezza di Denzel Dumfries, dall’altro invece salgono le quotazioni per Carlos Augusto che potrebbe far riposare Federico Dimarco. In attacco invece, nonostante il volo intercontinentale di Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter dovrebbe giocare dal primo minuto con Marcus Thuram. A partita in corso invece, spazio per Mehdi Taremi di rientro dall’Iran.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi