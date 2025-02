Monza in caduta libera, salta Bocchetti! Per Palacios nuovo tecnico

Caos in casa Monza, dopo l’ennesimo KO in campionato, questa volta per 5-1 contro la Lazio. Galliani ha deciso: per il prestito Inter Tomas Palacios arriva un nuovo allenatore.

SI CAMBIA – L’esperienza di Salvatore Bocchetti al Monza è durata 48 giorni. Come riferisce Sky Sport, Adriano Galliani, infatti, sembra ormai aver deciso per l’esonero del tecnico, dopo la pesantissima sconfitta dei brianzoli contro la Lazio per 5-1 oggi pomeriggio. Per Palacios, giocatore argentino arrivato a gennaio in prestito secco dall’Inter, ci sarà subito un nuovo allenatore. E si tratta di un tecnico che conoscono bene dalle parti della Brianza perché sarà un ritorno. Infatti, sarà Alessandro Nesta a subentrare a Bocchetti. Lo stesso Nesta aveva preso le redini della squadra in estate, venendo esonerato prima di Natale. Oggi pomeriggio all’Olimpico una giornata stortissima per i brianzoli. Galliani non ha avuto più dubbi.

Il Monza si riaffida a Nesta: Palacios può imparare tanto

RITORNO – Per Palacios dunque in arrivo già un nuovo allenatore. Per lui sarà il terzo allenatore in pochi mesi, dopo Simone Inzaghi all’Inter e appunto Bocchetti ora al Monza. Con Nesta dovrà guadagnarsi lo spazio, ma potrà comunque crescere con un allenatore che quando si parla di difesa è stato un signore del calcio. Palacios, infatti, in tanti elementi dovrà ancora migliorare e con Nesta, nonostante la situazione complicata di classifica, può veramente imparare tanto.