Monza-Cremonese termina in pareggio! Carlos Augusto risponde a Ciofani

Monza-Cremonese è terminata sul punteggio di 1-1. A rispondere al vantaggio ospite, firmato Daniel Ciofani, ci pensa Carlos Augusto. Sensi in campo per 78′

PARI – Il match tra Monza e Cremonese, valido per la 27ª giornata di Serie A, si è concluso con un pareggio per 1-1. Nel primo tempo Carnesecchi, portiere degli ospiti, è il protagonista della gara: l’estremo difensore della Cremonese nega per ben tre volte il vantaggio ai padroni di casa. Nella ripresa è proprio la squadra di Ballardini che, dopo un primo tempo privo di sortite offensive, a passare in vantaggio: al 61′ con Daniel Ciofani abile, dopo una bella palla recuperata da Castagnetti, a battere Di Gregorio con un elegante pallonetto. La replica dei padroni di casa è quasi immediata: al 69′ Carlos Augusto trova il gol del definitivo 1-1, con un bel sinistro su assist di Ciurria. Nel finale di gara, al 90′, Colpani si divora il gol del possibile 2-1. In classifica i brianzoli salgono al tredicesimo posto in classifica con 34 punti. Sempre più giù la Cremonese, penultima a quota 13 punti.