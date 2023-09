Monza-Bologna in parità, ma succede di tutto! Gol annullato e un espulso

Anche Monza-Bologna, così come Frosinone-Fiorentina, termina in parità, ma 0-0 quindi senza gol. Partita apparentemente calma, ma dov’è successo praticamente di tutto: un gol annullato ai padroni di casa e un cartellino rosso per gli ospiti.

TUTT’ALTRO CHE TRANQUILLA – Termina 0-0 la partita giocata allo Stadio Brianteo di Monza. Dopo un quarto d’ora i padroni di casa provano subito a indirizzare la partita con Dany Mota lanciato da Andrea Colpani, il portoghese segna ma la rete viene annullata dal VAR per posizione di fuorigioco. Partita giocata perfettamente alla pari da entrambe le squadre. Nel secondo tempo allora Thiago Motta prova a cambiare qualcosa effettuando ben quattro cambi, tra questi anche Saelemaekers entrato al posto di Karlsson. Il belga, però, all’87’ prima si fa ammonire per condotta antisportiva nei confronti dell’arbitro, e per lo stesso motivo poi riceve il secondo giallo e quindi rosso per lui.