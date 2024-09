Monza-Bologna è solo Castro-Show! Gol fantascientifico e vittoria

Il Bologna vince per 2-1 in trasferta all’U-Power Stadium contro il Monza. Santiago Castro decide le sorti della gara con un diamante durante il secondo tempo.

CHE BOMBA! – Monza-Bologna finisce con il risultato di 1-2 all’U-Power Stadium. Vittoria importantissima per Vincenzo Italiano, la prima da allenatore rosso-blu. Partita di grande sofferenza e agonismo, che mostra come il Bologna possa tenere anche il doppio impegno dopo la Champions League. Ci sono volute sei partite prima del successo numero uno stagionale in Monza-Bologna. A sbloccare la gara ci ha pensato Kacper Urbanski su assist di Charalampos Lykogiannis al minuto 24. Alla fine del primo tempo Milan Djuric ha pareggiato i conti, ma non è bastato per ottenere almeno un punto. Al minuto 80 Santiago Castro si è inventato un gol incredibile. Palla verticale di Remo Freuler, stop dell’attaccante e controllo con il ginocchio a portare avanti il pallone. Quasi dai 30 metri di distanza dalla porta Castro fa partire un bolide di collo-esterno che si infila quasi sotto l’incrocio dei pali. Impossibile da parare per Turati. Il Bologna perciò sale a quota 6 punti in campionato abbandonando le ultime posizioni, mentre il Monza rimane ancorato al diciottesimo posto con appena 3 punti in 5 partite. Alessandro Nesta fatica ad ingranare in Serie A nonostante il pari con l’Inter.