Monza-Atalanta: De Ketelaere, Lookman e poker senza storie!

L’Atalanta passeggia e vince contro il Monza con il risultato di 4-0. Mettono le firme i due attaccanti dietro Mateo Retegui, che quindi non allunga in classifica capocannonieri.

TRIS – L’Atalanta vince per 4-0 contro il Monza nella domenica pomeriggio di Serie A dell’U-Power Stadium. Non c’è storia nel derby lombardo, gli uomini di Gian Piero Gasperini rispondono in questo modo all’ultimo pari casalingo con il Lecce. Apre le marcature Charles De Ketelaere al minuto 12, che finalmente si sblocca dopo un periodo a secco di più di tre mesi. Il belga raddoppia anche al 23′ migliorando le sue statistiche personali leggermente al di sotto rispetto alla passata stagione. A fine primo tempo Gaetano Castrovilli si vede annullare un gol di testa per fuorigioco su assist proprio del giocatore di proprietà dell’Inter Tomas Palacios. Nella ripresa Mateo Retegui, oggi senza reti, trova il secondo assist di giornata per Ademola Lookman che davanti a Pizzignacco di sinistro non sbaglia. Al minuto 89 Marco Brescianini chiude definitivamente i conti con un destro potente sotto l’incrocio dei pali. L’arbitro alla fine concede anche due minuti di recupero prima della conclusione di una dura e lenta agonia per il Monza.

MONZA-ATALANTA 0-4

De Ketelaere (A) al 12′, al 23′, Lookman (A) al 47′, Brescianini (A) all’89’