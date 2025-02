Monza, a sorpresa visite mediche per un ex Inter

Il Monza, a margine della sessione di mercato chiusa lo scorso lunedì, ha iniziato a vedere con attenzione i nomi degli svincolati. I brianzoli stanno valutando un ex attaccante dell’Inter come riportato da Gianluca Di Marzio.

EX INTER – Archiviato il mercato invernale, il Monza ha messo nel mirino anche il mercato degli svincolati per provare a dare la svolta decisiva e uscire dal limbo della retrocessione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club della famiglia Berlusconi ha programmato le visite mediche di Keita Balde, attaccante ex Inter e Lazio. A sorpresa Keita potrebbe tornare a giocare in Serie A con la maglia dei brianzoli. L’attaccante senegalese dopo le visite mediche, si allenerà con il Monza e sarà valutato dallo staff tecnico agli ordini di Salvatore Bocchetti. In caso di luce verde, l’ex Inter firmerà un contratto con Adriano Galliani.