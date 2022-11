Monza, 3-0 alla Salernitana! Candreva: ingresso, rigore e cartellino rosso

Il Monza, dopo la sconfitta con la Lazio, ha sfidato in casa la Salernitana di Nicola. La squadra di Palladino trionfa con un rotondo 3-0 mentre i campani perdono Candreva entrato al 60′ ed espulso al 74′

TRIONFO ROTONDO – Il Monza di Raffaele Palladino rialza subito la testa dopo la sconfitta con la Lazio battendo la Salernitana allo stadio Brianteo con un rotondo 3-0. I brianzoli sbloccano il risultato al 24′ con Carlos mentre al 35′ Mota raddoppia. La prima frazione di gioco termina dunque sul 2-0 per la squadra di casa. Nel secondo tempo Candreva fa il suo ingresso in campo al 60′ ma al 74′ si fa già espellere causando anche un rigore: dagli 11 metri Pessina non sbaglia portando il Monza sul definitivo 3-0.